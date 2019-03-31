Дебютний гол Бернарда в АПЛ у відеоогляді матчу Вест Хем – Евертон

Евертон здолав Вест Хем в 22-у турі АПЛ. Дивіться відео голів матчу Вест Хем – Евертон на сайті "Футбол 24".

Евертон на виїзді розібрався з Вест Хемом. Зума вже на 5-й хвилині відкрив рахунок в матчі, а в середині першого тайму екс-гірник Бернард встановив остаточний рахунок в матчі.

Евертон на виїзді обіграв Вест Хем: 32-й тур АПЛ, матчі суботи

Зазначимо, що для екс-хавбека Шахтаря цей гол став дебютним в АПЛ. Для цього йому знадобилося провести на полі 1585 хвилин.

Завдяки цій перемозі Евертон набрав 43 очки та піднявся на 9 місце, Вест Хем розташувався на 11 позиції, маючи на 1 пункт менше.