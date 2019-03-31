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Дебютний гол Бернарда в АПЛ у відеоогляді матчу Вест Хем – Евертон

00:20 62 Читать на русском
Дебютний гол Бернарда в АПЛ у відеоогляді матчу Вест Хем – Евертон
Вест Хем – Евертон – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Евертон здолав Вест Хем в 22-у турі АПЛ. Дивіться відео голів матчу Вест Хем – Евертон на сайті "Футбол 24".

 
Курт Зума 5’
Бернард 33’

Евертон на виїзді розібрався з Вест Хемом. Зума вже на 5-й хвилині відкрив рахунок в матчі, а в середині першого тайму екс-гірник Бернард встановив остаточний рахунок в матчі.

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Зазначимо, що для екс-хавбека Шахтаря цей гол став дебютним в АПЛ. Для цього йому знадобилося провести на полі 1585 хвилин.

Завдяки цій перемозі Евертон набрав 43 очки та піднявся на 9 місце, Вест Хем розташувався на 11 позиції, маючи на 1 пункт менше.

Теги
Відеоновини Евертон Евертон Вест Хем Вест Хем Англія Вест Хем - Евертон Бернард Бернард
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