Дебютний дубль зірки Барселони у відеоогляді матчу Іспанія – Північна Ірландія – 5:1
10:23 - Читать на русском
Іспанія розгромила Північну Ірландію (5:1) у товариському матчі. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
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завершено
"Фурія Роха" у товариському матчі не залишила шансів ірландцям. Попри те, що суперник забив першим, Іспанія відповіла трьома голами ще до 30 хвилини і не зупинилась на цьому.
Іспанія розгромила Північну Ірландію з дебютним голом Педрі – півзахисника Барселони "прорвало"
Педрі вперше забив за збірну і одразу півзахисник Барселони оформив дубль. Ще один представник "кулес" Ламін Ямаль записав у свій актив дві результативні передачі. Загалом у семи іграх за національну команду 16-річний футболіст забив два голи і віддав три асисти.
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