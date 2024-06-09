"Фурія Роха" у товариському матчі не залишила шансів ірландцям. Попри те, що суперник забив першим, Іспанія відповіла трьома голами ще до 30 хвилини і не зупинилась на цьому.

Іспанія розгромила Північну Ірландію з дебютним голом Педрі – півзахисника Барселони "прорвало"

Педрі вперше забив за збірну і одразу півзахисник Барселони оформив дубль. Ще один представник "кулес" Ламін Ямаль записав у свій актив дві результативні передачі. Загалом у семи іграх за національну команду 16-річний футболіст забив два голи і віддав три асисти.