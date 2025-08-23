Арсенал здолав Лідс (5:0) у другому турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Перший гол Арсенал забив на 34 хвилині. Подачу кутового вдало замкнув Тімбер. Сака подвоїв перевагу ще до перерви, класно зіграв під час контратаки.

Арсенал розгромив Лідс – Дьокереш забив дебютні голи, Едегор і Сака травмувались, 15-річний дебютант заробив пенальті

По перерві побиття Лідса продовжилося. Тімбер оформив дубль, скориставшись метушнею у штрафному майданчику. Варто зауважити, що свої дебютні голи забив Дьокереш. У першому випадку він змістився з напівфлангу і пробив під стійку, а в другому – реалізував пенальті.