Мілан переміг Лечче (2:0) у рамках 2-го туру Серії А. Відео голів та огляд матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Лука Модріч уже на четвертій хвилині міг вивести Мілан уперед, але гол Габбії скасували після перегляду. Після перерви аналогічна доля спіткала м’яч Хіменеса через офсайд. Третя спроба була результативною: Модріч виконав точну подачу, а Лофтус-Чік головою відправив м’яч у сітку.

Модріч оформив дебютний асист за Мілан – "россонері" впевнено переграли Лечче, Сассуоло програв Кремонезе

Наприкінці поєдинку Мілан подвоїв перевагу. Меньян вибив м’яч уперед, Пулішіч виграв боротьбу та холоднокровно реалізував момент, встановивши фінальний рахунок.

"Я не вважаю себе кимось особливим": Модріч – про рішення перейти в Мілан, порівняння з Реалом і давню "образу" Аллегрі