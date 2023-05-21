Марсель не зумів переграти Лілль у 36 турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Чемпіонат Франції, 36 тур

Лілль – Марсель – 2:1

Голи: Девід, 48 (пен.), Бамба, 73 – Клос, 28

Руслан Маліновський на екваторі тайму чудовою передачею асистував Клосу, який реалізував вихід віч-на-віч з кіпером. Це перший асист українця за Олімпік.

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Підопічні Фонсеки у відповідь по перерві забили двічі. Рахунок міг бути рівним, але гол Санчеса скасували після перегляду VAR через офсайд. Марсель залишився третім у Лізі 1, Ліон йде п'ятим, маючи на 10 очок менше.