Баварія знищила Майнц в матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини, а новачок мюнхенців, Жоау Канселу, вже відзначився першою результативною дією. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Майнц – Баварія на "Футбол 24".

Баварія дуже активно розпочала поєдинок, проте забити не вдавалось до 17 хвилини. Канселу вдалась класна передача на дальню стійку, а Шупо-Мотінг випередив захисників. Мусіала досить швидко подвоїв перевагу – Джамалу вдався класний удар в дальній кут, м'яч від штанги опинився у воротах.

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Сане перед перервою оформив розгром, реалізувавши вихід віч-на-віч після скидки Шупо-Мотінга. А під завісу зустрічі Кімміх подачею знайшов голову Девіса, який поставив крапку в зустрічі.