Дебютні голи Ребіча та драматична розв'язка битви на Сан-Сіро у відеоогляді матчу Мілан – Удінезе – 3:2

Одразу після перерви Ребіч після прострілу Конті забив свій дебютний гол за "россонері". Команда Піолі не покидала половину поля Удінезе, що вилилось у гол Тео Ернандеса – захисник потужно пробив з-за меж штрафного майданчика. Капітан Удінезе Кевін Лазанья на 85 хвилині приголомшив Сан-Сіро свої голом, який здавалося, стане останнім у матчі. Але у компенсований час три очки команді Стефано Піолі приніс точний удар Ребіча – хорват отримав м'яч на лінії штрафного, змістився ближче до воріт і забив переможний гол.