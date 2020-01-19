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Дебютні голи Ребіча та драматична розв'язка битви на Сан-Сіро у відеоогляді матчу Мілан – Удінезе – 3:2

15:58 1082 Читать на русском
Дебютні голи Ребіча та драматична розв'язка битви на Сан-Сіро у відеоогляді матчу Мілан – Удінезе – 3:2
Анте Ребіч та Франк Кессьє святкують гол хорвата / Eurosport

У 20 турі Серії А Мілан на останніх секундах вирвав перемогу над Удінезе. Дивіться відео голів та огляд головних подій у матчі на "Футбол 24".

48’ Анте Ребіч
72’ Тео Ернандес
90+3’ Анте Ребіч
 
Єнс Ларсен 6’
Кевін Лазанья 85’
6’ Єнс Ларсен
48’ Анте Ребіч
72’ Тео Ернандес
85’ Кевін Лазанья
90+3’ Анте Ребіч

Вже на 6 хвилині гості відкрили рахунок, скориставшись грубою помилкою Доннарумми. Мілан довго не міг прийти до тями після фейлу свого голкіпера і в першому таймі не зумів вразити ворота Муссо.

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Одразу після перерви Ребіч після прострілу Конті забив свій дебютний гол за "россонері". Команда Піолі не покидала половину поля Удінезе, що вилилось у гол Тео Ернандеса – захисник потужно пробив з-за меж штрафного майданчика. Капітан Удінезе Кевін Лазанья на 85 хвилині приголомшив Сан-Сіро свої голом, який здавалося, стане останнім у матчі. Але у компенсований час три очки команді Стефано Піолі приніс точний удар Ребіча – хорват отримав м'яч на лінії штрафного, змістився ближче до воріт і забив переможний гол.

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Відеоновини Мілан - Удінезе Мілан Мілан Італія Анте Ребіч Анте Ребіч
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