Дебютні голи Ребіча та драматична розв'язка битви на Сан-Сіро у відеоогляді матчу Мілан – Удінезе – 3:2

У 20 турі Серії А Мілан на останніх секундах вирвав перемогу над Удінезе. Дивіться відео голів та огляд головних подій у матчі на "Футбол 24".

Вже на 6 хвилині гості відкрили рахунок, скориставшись грубою помилкою Доннарумми. Мілан довго не міг прийти до тями після фейлу свого голкіпера і в першому таймі не зумів вразити ворота Муссо.

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Одразу після перерви Ребіч після прострілу Конті забив свій дебютний гол за "россонері". Команда Піолі не покидала половину поля Удінезе, що вилилось у гол Тео Ернандеса – захисник потужно пробив з-за меж штрафного майданчика. Капітан Удінезе Кевін Лазанья на 85 хвилині приголомшив Сан-Сіро свої голом, який здавалося, стане останнім у матчі. Але у компенсований час три очки команді Стефано Піолі приніс точний удар Ребіча – хорват отримав м'яч на лінії штрафного, змістився ближче до воріт і забив переможний гол.

Мілан на останній хвилині вирвав перемогу над Удінезе: 20-й тур Серії А, матчі неділі