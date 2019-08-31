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Дебютні голи літніх новачків Баварії у відеоогляді знущання над Майнцом – 6:1

20:26 280 Читать на русском
Дебютні голи літніх новачків Баварії у відеоогляді знущання над Майнцом – 6:1
Баварія – Майнц – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Мюнхенці продовжують громити суперників після невдалого старту у чемпіонаті Німеччини.

36’ Бенжамен Павар
45+1’ Давід Алаба
54’ Іван Перішіч
64’ Кінгслі Коман
78’ Роберт Лєвандовскі
81’ Альфонсо Девіс
 
Жан-Поль Боетіюс 6’
6’ Жан-Поль Боетіюс
36’ Бенжамен Павар
45+1’ Давід Алаба
54’ Іван Перішіч
64’ Кінгслі Коман
78’ Роберт Лєвандовскі
81’ Альфонсо Девіс

Цього разу від "рекордмайстра" дісталося Майнцу. Гості несподівано відкрили рахунок в дебюті зустрічі, однак потім на полі залишилася лише одна команда.

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Розлючені чемпіони Німеччини вийшли вперед ще до перерви – відзначилися флангові захисники Павар та Алаба. Французький новачок Баварії забив свій дебютний гол з передачі Івана Перішіча, який також приєднався до "ротен" цього літа.

У другому таймі розпочалося справжнє побиття – Перішіч також відкрив лік своїм голам у новому клубі (Павар віддячив хорватові), його підтримали Коман, Лєвандовскі і молодий Девіс – 6:1.

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Відеоновини Німеччина Баварія - Майнц Баварія Баварія Майнц Майнц
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