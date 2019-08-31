Дебютні голи літніх новачків Баварії у відеоогляді знущання над Майнцом – 6:1

Мюнхенці продовжують громити суперників після невдалого старту у чемпіонаті Німеччини.

Цього разу від "рекордмайстра" дісталося Майнцу. Гості несподівано відкрили рахунок в дебюті зустрічі, однак потім на полі залишилася лише одна команда.

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Розлючені чемпіони Німеччини вийшли вперед ще до перерви – відзначилися флангові захисники Павар та Алаба. Французький новачок Баварії забив свій дебютний гол з передачі Івана Перішіча, який також приєднався до "ротен" цього літа.

У другому таймі розпочалося справжнє побиття – Перішіч також відкрив лік своїм голам у новому клубі (Павар віддячив хорватові), його підтримали Коман, Лєвандовскі і молодий Девіс – 6:1.

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Баварія набрала сім очок і сподівається на осічку Борусії Д у матчі проти новачка Бундесліги – берлінського Уніона.