Дебютне вилучення від Монзуль у відеоогляді матчу Сан-Маріно – Гібралтар
19:13 - Читать на русском
Сан-Маріно та Гібралтар розійшлися нульовою нічиєю у матчі Ліги націй. Дивіться відеоогляд поєдинку.
завершено
Матч обслуговувала Катерина Монзуль, для якої це був дебют на рівні Ліги націй. Команди не надто тішили видовищністю, проте українська арбітр таки запам'яталася в одному з ключових моментів.
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На 49 хвилині Сан-Маріно залишилося у меншості. Капітан господарів Давіде Сімончіні прямою ногою "в'їхав" у суперника, і Монзуль показала цілком справедливу червону картку. На результативність матчу це не вплинуло – футбольні карлики голів не забили, розписавши нічию.
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