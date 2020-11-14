Матч обслуговувала Катерина Монзуль, для якої це був дебют на рівні Ліги націй. Команди не надто тішили видовищністю, проте українська арбітр таки запам'яталася в одному з ключових моментів.

Ліга націй: Мальта здолала Андорру, Сан-Маріно не програв вдруге поспіль – Монзуль вилучила гравця господарів

На 49 хвилині Сан-Маріно залишилося у меншості. Капітан господарів Давіде Сімончіні прямою ногою "в'їхав" у суперника, і Монзуль показала цілком справедливу червону картку. На результативність матчу це не вплинуло – футбольні карлики голів не забили, розписавши нічию.