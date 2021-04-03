Лондонці вийшли вперед завдяки голу Пулішіча, однак вже через 2 хвилини залишилися в меншості – Тьягу Сілва отримав другу жовту картку. У компенсований до першого тайму час Матеус Перейра оформив дубль, перетворивши становище "синіх" на катастрофічне. Під час першого гола бразильцю асистував голкіпер Вест Брома Сем Джонстон.

Челсі вперше програв під керівництвом Тухеля – Вест Бромвіч сенсаційно забив лондонцям 5 м'ячів

Провали оборони Челсі продовжились у другій половині матчу. Менді витягав м'яч із сітки після точних ударів Робінсона (ще один дубль) і Діаня. Фантастичний Перейра до своїх голів додав ще два асисти. Між цими моментами "сховався" забитий м'яч Маунта, який не дозволив Челсі уникнути розгрому. 2:5 – перша поразка Томаса Тухеля на чолі лондонців вийшла болючою.