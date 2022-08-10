Шахтар обіграв Аль-Адалу в рамках благодійного матчу. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Шахтар – Аль-Адала – 1:0

Голи: автогол, 43

Перший із двох запланованих на 10 серпня спарингів Шахтар виграв. Не найоптимальніший склад "гірників" зумів зламати опір Аль-Адали із Саудівської Аравії. Єдиний гол став результатом дій Данила Сікана, після удару якого захисник суперника зрізав м'яч у власні ворота.

Шахтар втримав перемогу над Аль-Адалою – дебютний успіх Йовічевіча на чолі донеччан

Ця перемога стала дебютною для Ігора Йовічевіча на чолі Шахтаря. У попередніх чотирьох зустрічах під керівництвом хорватського фахівця донеччани двічі зіграли внічию (з Утрехтом та Сіттардом) та двічі поступилися (Ромі та Аяксу).