Челсі впевнено розібрався з Бернлі у рамках 21-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Челсі розпочав активніше, але без особливої гостроти. Перший м'яч був забитий аж під завісу першого тайму – Хадсон-Одой скинув на Аспілікуету, а той пробив точно в дальній кут.

Челсі здобув дебютну перемогу під керівництвом Тухеля, впевнено перегравши Бернлі

По перерві лондонці насідали на володіння Бернлі, що завершилось красивим взяттям воріт у виконанні Алонсо. 2:0 – Тухель здобуває першу перемогу у статусі головного тренера "пенсіонерів".

Челсі набрав 33 пункти та тимчасово піднявся на 7 місце. Бернлі залишився 16-м, маючи у своєму активі 22 залікові очки.