На 20-й хвилині матчу Ассінор отримав пас у штрафному та впав після контакту з Біликом. Суддя призначив пенальті, який взявся пробивати Яшарі. Удар косовара відбив голкіпер, проте Мухаррем зміг добити м'яч у ворота – 1:0.

ЛНЗ переміг Епіцентр – черкасці вперше виграли під керівництвом Пономарьова, забивши три голи з офсайду

Після забитого гола "фіолетові" ще більше активізувалися та створили декілька небезпечних моментів, однак надійно грав воротар Епіцентра, а Ейнел дальнім пострілом влучив у поперечку. Епіцентр створив хороший момент на 65-й хвилині, Климець пробивав з близької відстані, проте у ворота не влучив. Впродовж матчу черкасці забили ще три голи, але всі були незараховані через положення поза грою. В підсумку ЛНЗ здобув мінімальну перемогу.