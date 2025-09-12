Олександрія здолала ЛНЗ (4:1) у матчі 5-го туру УПЛ. Дивіться голи та огляд зустрічі на "Футбол 24".

"Містяни" відкрили рахунок вже на 12-й хвилині – Нонікашвілі віддав невдалий пас у напрямку воротаря, чим скористався Цара. ЛНЗ відігрався вже у першому таймі, Дайко віддав довгий пас Ассінору, а нападник черкасців пройшов у штрафний та пробив повз кіпера.

Олександрія здобула першу перемогу в сезоні, розгромивши ЛНЗ – Цара оформив дубль

У другому таймі Цара оформив дубль, півзахисник Олександрії змістився в центр та пробив у дальній кут. У компенсований час "містяни" забили ще двічі. Спочатку Шостак протягнув м'яч та завдав влучного удару під стійку, а потім "містяни" організували швидку контратаку, яку завершив Жонатан – 4:1.

