Дебютна перемога Максимова у відеоогляді матчу Чорноморець – Ворскла
У стартовому матчі 13-го туру УПЛ Ворскла на виїзді здолала Чорноморець (1:0). Дивіться відео гола й огляд зустрічі на "Футбол 24".
Ворскла вже на 2-й хвилині ледь не вийшла вперед – Крупський пробив повз стійку. Згодом Ковталюк дивом не влучив у ворота Чорноморця, замкнувши головою під поперечину. Янаков огризнувся дальнім ударом – впритирку з каркасом.
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По перерві Петряку не вистачило сантиметрів після передачі все того ж Янакова. В середині тайму Рудько потягнув удар з-під поперечини від Ндукве. За трохи Денис таки зміг відзначитись, примудрившись проштовхнути сферу у сітку після відскоку. На останній хвилині Чорноморець міг рятувати нічию, але Ісенко зреагував на навіс зі штрафного і подальший удар головою по центр. Як наслідок, перша перемога Максимова з Ворсклою.