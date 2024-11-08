Ворскла вже на 2-й хвилині ледь не вийшла вперед – Крупський пробив повз стійку. Згодом Ковталюк дивом не влучив у ворота Чорноморця, замкнувши головою під поперечину. Янаков огризнувся дальнім ударом – впритирку з каркасом.

Ворскла перемогла Чорноморець, зупинивши 10-матчеву безвиграшну серію

По перерві Петряку не вистачило сантиметрів після передачі все того ж Янакова. В середині тайму Рудько потягнув удар з-під поперечини від Ндукве. За трохи Денис таки зміг відзначитись, примудрившись проштовхнути сферу у сітку після відскоку. На останній хвилині Чорноморець міг рятувати нічию, але Ісенко зреагував на навіс зі штрафного і подальший удар головою по центр. Як наслідок, перша перемога Максимова з Ворсклою.