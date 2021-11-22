Дебютна перемога Конте у відеоогляді матчу Тоттенхем – Лідс – 2:1
06:00 - Читать на русском
Лідс поступився Тоттенхему в рамках 12-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
69’ Серхіо Регілон
Деніел Джеймс 44’
44’ Деніел Джеймс
69’ Серхіо Регілон
Антоніо Конте з другої спроби здобув перемогу на чолі Тоттенхема в рамках АПЛ. Італієць у першому матчі обіграв Вітесс, але це було в Лізі Конференцій. А от у чемпіонаті стартова гра проти Евертона завершилася без голів.
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Сьогодні теж не все було ідеально. Лідс забив першим, але Тоттенхем зумів відповісти двічі. Перемога дозволила піднятися на сьоме місце в турнірній таблиці. Водночас "павичі" й надалі балансують над зоною вильоту.
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