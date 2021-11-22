Антоніо Конте з другої спроби здобув перемогу на чолі Тоттенхема в рамках АПЛ. Італієць у першому матчі обіграв Вітесс, але це було в Лізі Конференцій. А от у чемпіонаті стартова гра проти Евертона завершилася без голів.

Тоттенхем у вольовому стилі переграв Лідс – Конте здобув першу перемогу після повернення в АПЛ

Сьогодні теж не все було ідеально. Лідс забив першим, але Тоттенхем зумів відповісти двічі. Перемога дозволила піднятися на сьоме місце в турнірній таблиці. Водночас "павичі" й надалі балансують над зоною вильоту.