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Дебютна перемога "адзуррі" під керівництвом Гаттузо у відеоогляді матчу Сассуоло – Наполі – 1:2

06:00 16 Читать на русском
Дебютна перемога "адзуррі" під керівництвом Гаттузо у відеоогляді матчу Сассуоло – Наполі – 1:2
Наполі перервав серію невдач / Tuttosport

У 17 турі Серії А Наполі вирвав вольову перемогу в матчі з Сассуоло. Дивіться відео голів та огляд матчу Сассуоло – Наполі.

29’ Хамед Траоре
 
Маркес Аллан 58’
Педро Обіанг Авомо 90+4’
29’ Хамед Траоре
58’ Маркес Аллан
90+4’ Педро Обіанг Авомо

Наполі провалив перший тайм: підопічні Гаттузо пропустили на 29 хвилині від Траоре, а самі створили дуже мало моментів біля воріт господарів. Після перерви команда з Неаполя урізноманітнила свою гру, і Аллан на 57 хвилині зрівняв рахунок красивим ударом в дев'ятку. Після забитого гола Наполі взяв гру під свій контроль і регулярно турбував Пеголо: свої нагоди змарнували Інсіньє та Кальєхон. Переможний гол гості забили на 90+4 хвилині: Інсіньє подав кутовий, а хавбек Сассуоло Педро Обіанг зрізав м'яч у власні ворота.

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Ця перемога стала дебютною для Дженнаро Гаттузо на посаді головного тренера Наполі. "Партенопейці" перервали свою затяжну серію невдач – до звітної гри команда не перемагала в Серії А протягом 8 турів.

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22 грудня
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Відеоновини Італія Наполі Наполі Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Сассуоло - Наполі
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