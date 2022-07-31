Півзахисник Данило Ігнатенко розпочав новий сезон у Бордо, який вилетів до другого за силою дивізіону чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції 2022/23, 2 Ліга. 1-й тур

Бордо – Валансьєн – 0:0

Українець вийшов у стартовому складі Бордо, який опустився у нижчий рангом дивізіон французької першості. Втім, поєдинок з Валансьєном видався не надто вдалим – команди розійшлись з нулями на табло, а Ігнатенко отримав 6,3 балів за версією Sofascore.

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Загалом, Данило за 83 хвилини гри здійснив 44 дотики до м'яча, має точність передач 76%. З 13 дуелей він виграв лише 5, втрачав м'яч 15 разів, двічі фолив та сам заробив два порушення правил.

Додамо, що Ігнатенко виступав за Бордо у другій половині сезону 2021/22 на правах оренди і зумів віддати 3 асисти в 11 матчах Ліги 1.

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