Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк прокоментував свій перший виклик у розташування збірної України, яка готується зіграти проти Грузії та Албанії в Лізі націй.

"Мене привітали всі одноклубники та тренер. Всі дуже раді за мене та приємно привітали. У збірній прийняли мене добре. Гравці, тренери. Сергій Станіславович сказав, щоб без мандражику, все буде добре.

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У національній збірній, я вважаю, 100% найкращі гравці з усієї країни. В молодіжці, на мою думку, більша ротація. Тут більш укомплектований склад, для мене честь – сюди потрапити.

Для мене буде успіхом дебютувати за збірну та виграти дві гри. Номер? Дуже рано про це думати. Оскільки я наймолодший – який дадуть, такий і візьму", – сказав Ярмолюк у коментарі прес-службі УАФ.

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