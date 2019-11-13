Дебютант збірної України Іванісеня відзначив високий рівень команди Шевченка

Хавбек Зорі Дмитро Іванісеня розповів про свої перші тренування у складі збірної України.

"У понеділок був день відновлення, багато хлопців ще з'їжджалися, а у вівторок вже пройшла теорія і заняття на полі, на яких я відчув, що таке тренуватися в одній команді з найкращими футболістами країни. Темп, ритм роботи тут набагато швидший.

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Ні, звичайно Шевченко не казав, чи випустить мене на поле. Але Андрій Миколайович мені багато пояснював, як треба діяти в збірній на моїй позиції, опорного півзахисника. Моя справа – готуватися до гри, а там подивимося.

Я не знаю, чи команда розслаблена через вихід на Євро, оскільки немає з чим порівнювати. Але зараз бачу, що всі сконцентровані і думають про те, як обіграти естонців і сербів.

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У будь-якому разі цей поєдинок не буде легким для українців, але наша команда, впевнений, постарається продемонструвати всі свої найкращі якості і з хорошим настроєм повернутися додому", – розповів Іванісеня в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, це перший виклик у збірну України для 25-річного півзахисника. Команда Андрія Шевченка готується до матчів проти Естонії (14 листопада) та Сербії (17 листопада).