Полтава продовжує активно формувати склад перед дебютом у Прем’єр-лізі. Як повідомляє FootBoom, клуб підписав 26-річного центрального півзахисника Олексія Хахльова.

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Останні два сезони він провів у Зорі, зігравши 25 матчів, але не відзначився результативними діями. Деталі контракту залишаються нерозголошеними.

Хахльов – вихованець Динамо. Загалом у чемпіонаті України він має 70 поєдинків та 2 забиті м’ячі. Ще 3 матчі він провів у Кубку України. Нагадаємо, що Хахльов був у складі збірної України U-20, яка стала чемпіоном світу в 2019 році. Transfermarkt оцінює гравця в 300 тисяч євро.

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