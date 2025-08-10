Кудрівка уклала контракт із 20-річним форвардом Антоном Демченком, повідомляє Sport.ua.

Минулий сезон він починав у складі Шахтаря U-19. У чемпіонаті юнак провів 6 матчів і забив 1 гол, а в Юнацькій лізі УЄФА – ще 5 ігор та 1 результативний удар.

Навесні нападник приєднався до Миная, де встиг відзначитися 4 голами та 2 асистами у 8 матчах Першої ліги. Після зняття закарпатської команди з усіх турнірів під егідою ПФЛ у липні він отримав статус вільного агента.

Кудрівка розпочала свій дебютний сезон в УПЛ з впевненої домашньої перемоги над Олександрією (3:1). У другому турі представники Чернігівщини зіграють у Києві проти Зорі. Початок зустрічі – 11 серпня о 18:00.

