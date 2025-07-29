Прес-служба Кудрівки повідомила, що Денис Безбородько приєднався до клубу на правах вільного агента. Як інформує Transfermarkt, 31-річний нападник підписав контракт до 30 червня 2026-го.

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Денис Безбородько – вихованець Шахтаря, але за першу команду так і не дебютував. Форвард упродовж кар'єри встиг пограти за Зорю, Десну, Олександрію, Дьйор. Разом з луганцями брав участь в Лізі Європи та Лізі конференцій. В сезоні 2019/20 Безбородько забив дебютний гол в Лізі Європи у ворота легендарного Сент-Етьєна, за який свого часу виступав Мішель Платіні.

У кампанії 2024/25 Денис пограв за Колос та Чорноморець. В активі форварда 150 матчів на рівні УПЛ, в яких він оформив 25 голів та віддав 10 асситів. У складі Кудрівки Безбородько виступатиме під 21 номером.

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