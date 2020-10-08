Захисник "гірників" Віктор Корнієнко випередив своїх одноклубників у голосуванні за найкращого гравця вересня.

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21-річний оборонець став найкориснішим гравцем минулого місяця за версією уболівальників, повідомляє офіційний сатй Шахтаря. За нього проголосувало 4491 уболівальник (42%). Друге місце посів Тайсон (2180), лише на 7 голосів випередивши Віктора Коваленка, який став третів (2173). А замкнув квартет Марлос (1859).

Нагадаємо, Віктор дебютував в основній команді Шахтаря 20 вересня 2020 року у матчі проти Зорі (2:2), а першою результативною дією відзначився вже за тиждень, 27 вересня, у поєдинку з донецьким Олімпіком, віддавши гольову передачу на Віктора Коваленка. Загалом, у поточному сезоні в УПЛ провів три матчі.

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