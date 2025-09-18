ПСЖ розгромив Аталанту 4:0 у першому турі Ліги чемпіонів. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Луїса Енріке стартувала у ЛЧ з впевненої перемоги. Маркіньйос вже на третій хвилині відкрив рахунок, опинившися у правильному місці у штрафному майданчику.

ПСЖ розгромив Аталанту: Забарний отримав 19 хвилин, конкурент Іллі провів майстер-клас – у Маркіньйоса гол + пенальті

ПСЖ створив декілька крутих моментів, але не реалізував їх. Подвоїти рахунок зумів Хвіча, оформивши гол з дальньої дистанції. Барколя міг збільшити перевагу, коли парижани заробили пенальті. Втім, нападник пробив занадто просто і Карнесеккі без проблем взяв 11-метровий.

По перерві ПСЖ оформив ще два голи, авторами яких стали Мендеш та Рамуш. На 75 хвилині Луїс Енріке випустив на поле Іллю Забарного. За короткий час українець зробив 13 точних передач та зробив одне перехоплення.