Бразильський форвард Рішарлісон з мінорної ноти розпочинає свою кар'єру в Північному Лондоні.

У матчі проти Челсі 1 травня ще тоді нападник Евертона забив у ворота "синіх", а під час святкування гола кинув на трибуни фаєр, який прилетів від вболівальників.

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Тепер же Рішарлісон, який визнав свою провину, дізнався покарання. Футбольна асоціація оштрафувала його на 25 тисяч фунтів, а також дискваліфікувала на один поєдинок. Це означає, що трансферний рекордсмен "шпор" точно не зіграє у першому турі АПЛ проти Саутгемптона, інформує The Athletic.

Нагадаємо, загалом за Евертон 25-річний бразилець провів 152 матчі, відзначившись 53 голами. "Іриски" заробили на його переході в Тоттенхем понад 60 мільйонів фунтів.

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