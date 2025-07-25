Полісся стартувало в новому сезоні поєдинком проти Санта-Коломи (1:2) у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій сезону 2025/26. Відео голів та огляд матчу – на "Футбол 24".

Полісся активно розпочало матч і вже на 21-й хвилині повело в рахунку. Після вертикальної передачі Гайдучик скинув м'яч на Андрієвського, який тонким пасом вивів Гуцуляка один на один із голкіпером – той холоднокровно реалізував вихід і відкрив рахунок.

"Просто провалили": капітан Полісся назвав переломний момент матчу ЛК – що сказав Ротань у перерві

Однак гості швидко оговталися і ще до перерви двічі вразили ворота господарів. Спершу після навісу з флангу м'яч від голови Хадроя відскочив до Ремолінса, і іспанець без проблем розстріляв ворота. Згодом Креспо обігрався у стінку з партнером перед карним майданчиком і потужно пробив у ближню дев'ятку – 1:2.

У другому таймі команди не змогли змінити рахунок, тож підсумкову перемогу святкували гості.

Полісся провалило дебют Ротаня, зазнавши поразки від Санта-Коломи – повернення Назаренка, офсайдне "прокляття" легіонера