Іспанець не зможе дебютувати за нову команду у найближчому матчі чемпіонату Франції проти Анже (15 жовтня), стверджує El Chiringuito.

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Останні тести Рамоса були позитивними, і він почав тренуватися у загальній групі. Втім, Почеттіно готовий надати 35-річному ветерану додатковий час, щоб тривала реабілітація не виявилася даремною. Не виключено, що захисник дебютує аж 24 жовтня у суперматчі проти Марселя.

Нагадаємо, Серхіо Рамос цього літа перейшов у ПСЖ на правах вільного агента. У 2021 році легенда Реала загалом провів лише 444 хвилини на футбольному полі, більше часу приділячи лікуванню від травм.

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