Ювентус обіграв Сампдорію в рамках 1-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Звітний поєдинок став першим офіційним для Андреа Пірло на чолі Ювентуса. Молодий фахівець не побоявся дати шанс відразу трьом дебютантам (Фработта, Маккені та Кулусевскі). Останній віддячив за довіру розкішним голом.

Ювентус у першому матчі Пірло розгромно переміг Сампдорію – розкішний гол дебютанта і "більярд" від Роналду

Екс-хавбек Шальке теж виявився причетни до забитого м'яча – саме Маккені разом із Бонуччі намагалися добити його у ворота після кутового. Зрештою, вирішальний удар наніс Леонардо. А крапку у матчі ефектно поставив Роналду.