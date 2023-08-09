Данський футболіст отримав невелике пошкодження ще у своїй колишній команді, в Аталанті. Манкуніанці провели додаткові обстеження, які показали, що у Расмуса Хьойлунда осередок стресового ушкодження спини.

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Як повідомляє Mail Sport, пошкодження форварда може призвести до більш серйозної травми, а саме до перелому. Манчестер Юнайтед обмежить кількість ігрового часу Хьойлунда на початку сезону і терміново розпочне лікування. Очікується, що він пропустить матчі проти Вулверхемптона та Тоттенхема.

Нагадаємо, що Расмус Хьойлунд був представлений як гравець Манчестер Юнайтед 6 серпня. За його трансфер манкуніанці заплатили 75 мільйонів євро.

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