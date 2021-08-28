Міланський Інтер у 2-му турі Серії А дотиснув Верону на виїзді. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Господарі повели в рахунку вже на 15-й хвилині. Допоміг "мастифам" Хандановіч, який помилився з передачею на власній половині, м'яч підхопив Іван Іліч, пройшов оборонця і елегантно підсік над словенським кіпером.

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Чемпіон відігрався на старті другої половини. Джеко продовжив вкидання Перішіча з аута на Мартінеса, а Лаутаро головою розстріляв воротаря. А далі взявся до справи головний новачок Інтера Хоакін Корреа. Спершу аргентинець ефектно замкнув навіс Дарміана з правого флангу. Потім же лівою ввігнав м'яч у кут з півкола штрафного.

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