Дебют Моурінью у відеоогляді матчу Рома – Вальдіньєволе – 10:0
16 липня 07:30 - Читать на русском
Рома у спарингу розтрощила Вальдіньєволе. Дивіться відео голів матчу Рома – Вальдіньєволе на "Футбол 24"
Товариський матч
Рома – Вальдіньєволе – 10:0
Голи: Перес, Манчіні, Майораль (хет-трик), Калафіорі, автогол, Дзаньйоло (п), Залевскі, Діавара
Перший матч на чолі столичної команди Жозе Моурінью провів проти Вальдіньєволе, який минулу кампанію завершив останнім у своїй групі Серії D.
Моурінью дебютував на чолі Роми, розбивши суперника з рахунком 10:0
Не дивно, що Рома настільки легко розібралася із суперником. Особливо відзначимо Ніколо Дзаньйоло, який пропустив майже увесь минулий сезон через складні травми. Сьогодні італієць зіграв та навіть відзначився голом.
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