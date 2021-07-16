Товариський матч

Рома – Вальдіньєволе – 10:0

Голи: Перес, Манчіні, Майораль (хет-трик), Калафіорі, автогол, Дзаньйоло (п), Залевскі, Діавара

Перший матч на чолі столичної команди Жозе Моурінью провів проти Вальдіньєволе, який минулу кампанію завершив останнім у своїй групі Серії D.

Моурінью дебютував на чолі Роми, розбивши суперника з рахунком 10:0

Не дивно, що Рома настільки легко розібралася із суперником. Особливо відзначимо Ніколо Дзаньйоло, який пропустив майже увесь минулий сезон через складні травми. Сьогодні італієць зіграв та навіть відзначився голом.