Вболівальники з нетерпінням чекають моменту, коли Ліонель Мессій вийде на поле у футболці ПСЖ.

Головний тренер парижан Маурісіо Почеттіно вирішив відкласти історичну подію, стверджує Le Parisien.

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Завтра (20 серпня) ПСЖ зіграє гостьовий матч чемпіонату проти Бреста, однак Мессі не буде навіть у заявці. Наступний поєдинок команди запланований на 29 серпня. Імовірно, дебют Мессі відбудеться саме на полі Ренна, який буде суперником ПСЖ.

Нагадаємо, аргентинець офіційно став гравцем французького гранда 10 серпня, перебравшись вільним агентом.

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