Дебют Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Фіорентина – 2:2

Бельгія — 22 вер 5267
-
Яремчук оформив дубль за Гент та врятував команду від поразки
-
Челсі – Ліверпуль: вбивча зброя Клоппа продовжує переможну серію, а Канте і Ко майже зупинили лідера АПЛ всупереч доліАнглія — 22 вер 3372
-
Ворскла – Динамо: повернення Циганкова, "українська" перемога киян, втрата лідера та найкращий матч при МихайличенкуУкраїна — 22 вер 14989
-
Вест Хем – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко голом принизив найдорожчого захисника світу та став найкращим, а Сульшер "пливе"Англія — 22 вер 13453
-
Шахтар мінімально переграв Десну й закріпив лідерство в УПЛУкраїна — 22 вер 3708