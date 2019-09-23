Дебют Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Фіорентина – 2:2

Аталанта здійснила вражаючий камбек у матчі з Фіорентиною в рамках 4-го туру Серії А.

Фіорентина шокувала господарів на вже на 24-й хвилині поєдинку голом Федеріко К'єзи.

Маліновський став найкращим гравцем Аталанти у драматичному матчі з Фіорентиною

Після перерви гості відправили суперника в нокдаун другим голом. Така нахабність розізлила гравців Аталанти, які зуміли відквитати два м'ячі до фінального свистка та вирвати одне очко.

Варто відзначити, що український хавбек господарів Руслан Маліновський провів дебютний поєдинок у стартовому складі та отримав високі оцінки від провідних порталів.

Аталанта з Маліновським у старті вирвала нічию у Фіорентини, Рома здолала Болонью: 4-й тур Серії А, матчі неділі