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Дебют Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Фіорентина – 2:2

06:30 346 Читать на русском
Дебют Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Фіорентина – 2:2
Аталанта – Фіорентина / Фото ФК Фіорентина

Аталанта здійснила вражаючий камбек у матчі з Фіорентиною в рамках 4-го туру Серії А.

84’ Йосіп Ілічіч
90+5’ Тімоті Кастань
 
Федеріко К'єза 24’
Франк Рібері 66’
24’ Федеріко К'єза
66’ Франк Рібері
84’ Йосіп Ілічіч
90+5’ Тімоті Кастань

Фіорентина шокувала господарів на вже на 24-й хвилині поєдинку голом Федеріко К'єзи.

Маліновський став найкращим гравцем Аталанти у драматичному матчі з Фіорентиною

Після перерви гості відправили суперника в нокдаун другим голом. Така нахабність розізлила гравців Аталанти, які зуміли відквитати два м'ячі до фінального свистка та вирвати одне очко.

Варто відзначити, що український хавбек господарів Руслан Маліновський провів дебютний поєдинок у стартовому складі та отримав високі оцінки від провідних порталів.

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Теги
Аталанта - Фіорентина Аталанта Аталанта Італія Відеоновини Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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