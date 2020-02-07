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Дебют Макаренка не допоміг Кортрейку вийти у фінал Кубка Бельгії – суперником Соболя став клуб Мбокані

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Дебют Макаренка не допоміг Кортрейку вийти у фінал Кубка Бельгії – суперником Соболя став клуб Мбокані
Кортрейк – Антверпен – 0:1 / Het Nieuwsblad

Антверпен Мбокані мінімально обіграв Кортрейк Бацули та Макаренка в півфіналі Кубка Бельгії.

Кубок Бельгії 2019/20, 1/2 фіналу, матч-відповідь

Кортрейк – Антверпен – 0:1

Гол: Рефаелов, 36, (пен.)

Антверпен Мбокані мінімально обіграв Кортрейк. Команди грали дуже обережно, проте єдина помилка і вирішила долю поєдинку. Дерейк наприкінці першого тайму сфолив у власному штрафному, а Рефаелов впевнено реалізував пенальті. Ударів було достатньо (8 проти 11), проте кожна з команда влучила лише по 3 рази в площину воріт.

Соболь допоміг Брюгге пробитись у фінал Кубка Бельгії

Зазначимо, що Мбокані так і не потрапив до заявки Антверпена. Бацула та Макаренко розпочали поєдинок на лаві запасних, але з українців вийшов на поле лише Євген, цей поєдинок став дебютним для екс-динамівця після повернення у Кортрейк.

Таким чином, Антверпен став другим фіналістом Кубка Бельгії, приєднавшись до Брюгге Соболя.

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