Кудрівка у межах 1-го туру УПЛ 2025/26 здолала Олександрію (3:1). Відео голів та огляд матчу – на "Футбол 24".

Кудрівка відкрила рахунок у матчі на 18-й хвилині – господарі вдало зіграли у пресингу, після чого Думанюк несподівано виконав розрізну передачу замість удару, а Сторчоус елегантно пробив у правий кут. Олександрія відповіла блискавично – Булеца чудово виконав штрафний: м'яч після рикошету від Яшкова й стійки таки опинився у сітці.

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Ще до перерви Кудрівка знову вийшла вперед – Морозко ідеально перекинув стінку та влучно пробив зі стандарту, не залишивши шансів Шевченку. А вже на початку другого тайму Сторчоус оформив дубль: отримавши м'яч у штрафному, він у два дотики переграв голкіпера.

Наприкінці зустрічі Олександрія залишилася вдев’ятьох – Ковалець побачив другу жовту за гру рукою, а згодом Кампуш жорстко зіграв проти Світюхи та також отримав червоне світло.

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