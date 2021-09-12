ПСЖ за відсутності Мессі, Серхіо Рамоса та Неймара не відчув проблем у матчі 5-го туру Ліги 1 проти Клермона. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Відсутність більшості зірок у складі ПСЖ не завадила парижанам розбити Клермон. Бомбардирські обов'язки взяли на себе опорники Еррера та Гуйє – іспанець ще в першому таймі оформив дубль, вдало зігравши на добиванні.

ПСЖ без Мессі і Неймара знищив сенсацію сезону, Монако безвольно поступився Марселю: Ліга 1

Мбаппе по перерві реалізував вихід віч-на-віч, а Ідрісса надихнувся голами Еррери і також добив м'яч у ворота після сейву воротаря. Відзначимо, що у складі парижан дебютував Доннарумма, зігравши у першому ж матчі на нуль.

Таким чином, ПСЖ продовжив ідеальну ходу в чемпіонаті Франції, набравши 15 очок після 5 турів, а Клермон з 8 пунктами залишився четвертим.