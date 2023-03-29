Дебют Діалло не вдався: Сенегал U-23 примудрився не пробитись на КАН після впевненої перемоги
29 березня 12:41 - Читать на русском
Збірна Сенегалу U-23 не змогла здобути путівку на Кубок африканських націй, програвши Малі у матчі-відповіді плей-офф відбору.
Діалло вперше був викликаний до розташування збірної Сенегалу U-23, яка мала провести матч-відповідь проти Малі за право потрапити на Кубок африканських націй.
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Перша гра завершилась перемогою сенегальців з рахунком 3:1, тож команда динамівця мала дуже хороші шанси здобути путівку. Втім, все завершилось фіаско – розгромною поразкою з рахунком 0:3.
Сам Діалло дебютував, та ще й вийшов у стартовому складі, проте не здійснив результативних дій.
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