Збірна Сенегалу U-23 не змогла здобути путівку на Кубок африканських націй, програвши Малі у матчі-відповіді плей-офф відбору.

Діалло вперше був викликаний до розташування збірної Сенегалу U-23, яка мала провести матч-відповідь проти Малі за право потрапити на Кубок африканських націй.

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Перша гра завершилась перемогою сенегальців з рахунком 3:1, тож команда динамівця мала дуже хороші шанси здобути путівку. Втім, все завершилось фіаско – розгромною поразкою з рахунком 0:3.

Сам Діалло дебютував, та ще й вийшов у стартовому складі, проте не здійснив результативних дій.

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