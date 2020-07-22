Дебют 19-річного хавбека Бенфіки став справжньою феєрією – два красиві голи за 8 хвилин

19-річний півзахисник Гонсалу Рамуш влаштував справжнє шоу в кінцівці матчу проти Авеша (4:0).

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Молодий португалець вийшов на заміну на 85 хвилині зустрічі і встиг оформити дубль перед фінальним свистком. Спочатку Рамуш елегантним дотиком переправив у ворота подачу партнера зі штрафного, а на 90+3-ій точним ударом в дев'ятку завершив стрімку контратаку.

Додамо, що це був перший матч юного хавбека на професіональному рівні, до цього він виступав лише за дубль Бенфіки та юнацькі збірні Португалії.

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