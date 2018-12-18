Дебелко: Зараз вирішується чи залишуся я в Карпатах

Гравець Карпат Роман Дебелко розповів про своє майбутнє.

"В Левадію я вже, напевно, на 90% не повернуся. Вони відмовилися від опції викупу. Зараз вирішується, залишуся я в Карпатах, або поміняю свою прописку. Поки все в процесі.

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Повернутися в нинішні Карпати? Чому б ні! Було б добре! Але за умови, що на мене будуть розраховувати, будуть довіряти.

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Часта зміна тренерів в Карпатах? Я не знаю у чому проблема. Це рішення керівництва. Якщо вони його прийняли, то нехай вони і обґрунтовують свої дії", – цитує Дебелко FootballHub.