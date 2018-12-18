toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ШАХТАР ДИНАМО

Дебелко: Зараз вирішується чи залишуся я в Карпатах

16:08 117 Читать на русском
Дебелко: Зараз вирішується чи залишуся я в Карпатах
Роман Дебелко / Фото: ФК Левадія

Гравець Карпат Роман Дебелко розповів про своє майбутнє.

"В Левадію я вже, напевно, на 90% не повернуся. Вони відмовилися від опції викупу. Зараз вирішується, залишуся я в Карпатах, або поміняю свою прописку. Поки все в процесі.

Дебелко та Ткачук повертаються в Карпати, Бородай покинув львівський клуб

Повернутися в нинішні Карпати? Чому б ні! Було б добре! Але за умови, що на мене будуть розраховувати, будуть довіряти.

Дебелко: Перебрався з Карпат в Естонію через постійні зміни тренерів у львівському клубі

Часта зміна тренерів в Карпатах? Я не знаю у чому проблема. Це рішення керівництва. Якщо вони його прийняли, то нехай вони і обґрунтовують свої дії", – цитує Дебелко FootballHub.

Теги
Карпати Карпати Роман Дебелко Роман Дебелко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
23
хв
Лестер Сіті
21:45
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук