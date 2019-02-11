Дебелко: Забиті голи додають упевненості

Форвард Карпат Роман Дебелко прокоментував перемогу "левів" над мінським Динамо, якій він посприяв забитим м'ячем.

"Забитий гол – дуже важливий. Нападник забиває і отримує впевненість у собі. Я намагаюся працювати над собою і бути націленим на ворота.

Карпати обіграли мінське Динамо

Ді Франко отримав передачу, почав обігрувати суперників. Я мав розташовуватися на ближній штанзі. Пас пішов трішки назад, тому довелося приймати його з розворотом. Другим дотиком вдалося переправити м’яч у ворота і завершити епізод. У нас вийшла хороша комбінація.

У першому таймі білоруси грали краще, після перерви у них з’явилася молодь у складі. Мабуть, не було такого якісного футболу.

Конкуренція між мною та Понде однозначно має місце. Це має піти на користь команді. Хто гратиме – буде вирішувати тренер, а я робитиму все залежне від мене. Головне, щоб наша гра приносила перемоги Карпатам", – цитує Дебелка офіційний сайт клубу.