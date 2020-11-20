Рига продовжила свою гегемонію у латвійській першості, оформивши чергове чемпіонство.

Команда Дебелка достроково стала чемпіоном Латвії, ставши недосяжною для найближчого переслідувача – РФС – за 2 тури до завершення першості.

Екс-тренер Карпат Кононов розірвав контракт з Ригою

Рига має в активі 69 очок, а от РФС через сьогоднішню поразку в матчі з Лієпаєю залишився із 60 пунктами. Відзначимо, що Дебелко доклався до тріумфу Риги у першості, відзначився 4 голами у чемпіонаті.

Слід додати, що команду очолював колишній тренер Карпат Олег Кононов, проте розірвав контракт за "сімейними обставинами".

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