Дебелко – про "Золотий бутс": Приємно бути в одному списку із Мессі, Неймаром та Суаресом

Форвард Карпат Роман Дебелко, який в оренді у Левадії забив 28 голів, розповів про свої враження від потрапляння у список претендентів на "Золотий бутс".

"Я ставив перед собою максимальні цілі, старався забивати у кожному матчі. Хотілося стати найкращим бомбардиром чемпіонату та виграти золоті медалі.

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Але, передовсім, хотів грати постійно – цього мені бракувало останнім часом. Звичайно, естонський чемпіонат слабкіший за український, але все одно цікавий, тому я дуже радий, що провів такий сезон.

Партнери "підтравлювали", що пора слідкувати за списком претендентів на "Золотий бутс". Але для мене це не була самоціль – хоча й приємно бути в одному списку із Мессі, Неймаром та Суаресом. Розумію, що треба працювати ще й працювати над собою. Врешті-решт, у чемпіонаті мене випередили бразилець Лілью із Нимме-Калью та грузин Бегларішвілі із Флори. Але, якщо чесно, звання найкращого бомбардира охоче б обміняв на чемпіонство для команди. За особистим титулом я не гнався – забив усі м’ячі з гри, не брався за пенальті", – розповів футболіст порталу Sport Arena.

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