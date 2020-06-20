Дебелко потрапив до символічної збірної чемпіонату Латвії

Форвард Риги Роман Дебелко отримав відзнаку за свій виступ у матчі 1-го туру чемпіонату Латвії.

Дебелка включили до збірної найкращих гравців 1-го туру латвійського чемпіонату, інформує офіційний Instagram ліги.

Дебелко відзначився голом у першому турі чемпіонату Латвії – його співвітчизник дебютував з вилучення

Зазначимо, що Роман вийшов у стартовому складі Риги та вже на 7-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку. В підсумку, його команда перемогла 2:0, а українець був замінений на 72 хвилині.

До слова, в минулому розіграші чемпіонату Латвії Дебелко провів 11 поєдинків та записав до свого активу 7 забитих м'ячів і 2 асисти.

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