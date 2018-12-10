Дебелко: Перебрався з Карпат в Естонію через постійні зміни тренерів у львівському клубі

Форвард Карпат Роман Дебелко пояснив чому покинув львівський клуб і на правах оренди перебрався в естонську Левадію.

"Чому обрав саме чемпіонат Естонії? Були й інші варіанти, але оренда з Карпат в результаті вийшла тільки у Левадію. Там мені сказали, що обов'язково буде ігрова практика. Тому хотілося отримати досвід, впевненість, щоб грати і забивати голи. Це була головна причина.

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Чому не вийшло закріпитись в Карпатах? Думаю, що однією з причин цього було те, що в команді часто змінюються тренери. Сергій Зайцев відправив мене в дубль. Напевно, я не підходив під модель його гри. Бойчишин і Друді потім повернули з дубля. Коли надійшла пропозиція від Левадії, вирішив, що треба піти, щоб отримувати ігрову практику, розвиватися і прогресувати", – цитує Дебелка видання Команда 1.

Варто відзначити, що Левадія Романа фінішувала на другому місці у чемпіонаті Естонії, а сам форвард став найкращим бомбардиром команди, забивши 28 м'ячів за сезон.

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