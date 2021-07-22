Український нападник Роман Дебелко знайшов собі новий клуб. 27-річний форвард став гравцем першолігового Кривбаса, повідомляє офіційний сайт клубу.

Дебелко офіційно покинув солігорський Шахтар Григорчука

Деталі і терміни угоди не розголошуються.

Нагадаємо, останнім клубом Романа був солігорський Шахтар, який він покинув 19 липня. Окрім білоруського клубу Дебелко встиг пограти за донецький Металург, кам'янську Сталь та львівські Карпати, естонську Левадію та латвійську Ригу. Transfermarkt оцінює українця у 250 тисяч євро.

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