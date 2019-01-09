toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРТОН АЛЬБІОН РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Дебелко може продовжити кар'єру в Німеччині

11:38 674 Читать на русском
Дебелко може продовжити кар'єру в Німеччині
Роман Дебелко / Фото ФК Левадія

Форвард естонської Левадії, права на якого належать Карпатам, прибуде на перегляд у розташування німецького клубу Ерцгебірге.

Український нападник Роман Дебелко пройде медобстеження у Ерцгебірге. Українець приєднається до німецької команди, яка зараз перебуває на тренувальних зборах в Туреччині, повідомляє Sport.ua.

Карпати не змогли домовитись із Скрипником, – ЗМІ

Очікується, що Роман візьме участь у контрольному матчі Ерцгебірге проти Ганзи. Тренерський штаб команди хоче побачити українця в дії перш ніж починати перемовини з Карпатами щодо трансферу Дебелка.

До слова, Ерцгебірге – команда, яка представляє другий дивізіон чемпіонату Німеччини.

Раніше повідомлялось, що львівський клуб готовий продати нападника за 100 тисяч євро. Нагадаємо, останній рік Дебелко провів у чемпіонаті Естонії, граючи за Левадію. За цю команду нападник Карпат провів 36 матчів, у яких забив 28 голів.

"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі

Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери Українці за кордоном Роман Дебелко Роман Дебелко Ерцгебірге Ерцгебірге Трансфери Чемпіонату Німеччини Карпати Карпати Левадія Левадія Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
53
хв
Жирона
20:30
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук