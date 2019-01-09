Дебелко може продовжити кар'єру в Німеччині

Форвард естонської Левадії, права на якого належать Карпатам, прибуде на перегляд у розташування німецького клубу Ерцгебірге.

Український нападник Роман Дебелко пройде медобстеження у Ерцгебірге. Українець приєднається до німецької команди, яка зараз перебуває на тренувальних зборах в Туреччині, повідомляє Sport.ua.

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Очікується, що Роман візьме участь у контрольному матчі Ерцгебірге проти Ганзи. Тренерський штаб команди хоче побачити українця в дії перш ніж починати перемовини з Карпатами щодо трансферу Дебелка.

До слова, Ерцгебірге – команда, яка представляє другий дивізіон чемпіонату Німеччини.

Раніше повідомлялось, що львівський клуб готовий продати нападника за 100 тисяч євро. Нагадаємо, останній рік Дебелко провів у чемпіонаті Естонії, граючи за Левадію. За цю команду нападник Карпат провів 36 матчів, у яких забив 28 голів.

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