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Дебелко: Ерцгебірге на моє місце взяв конкурента, який був вільним агентом

13:13 90 Читать на русском
Дебелко: Ерцгебірге на моє місце взяв конкурента, який був вільним агентом
Роман Дебелко / ФК Карпати

Форвард Карпат Роман Дебелко розповів, чому у нього не вийшло потрапити в Ерцгебірге Ауе.

"Все просто – на позицію нападника претендували два футболісти. Перевагу віддали моєму конкуренту, який був вільним агентом.

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У мене чинний контракт з Карпатами, зараз я в тренувальному таборі львівської команди і всі мої думки пов’язані з львівським клубом.

У всіх нас бойовий настрій. Кожен прагне завоювати місце у старті, триває справедлива боротьба. Карпати налаштовані показувати свій футбол. Наше завдання – перемагати і зробити так, щоб у вболівальників з’явилося бажання приходити на стадіон", – цитує Дебелка офіційний сайт Карпат.

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