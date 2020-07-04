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Дебелко черговим голом допоміг Ризі перемогти Даугавпілс з українцем у складі

4 липня 20:34 - Читать на русском
Дебелко черговим голом допоміг Ризі перемогти Даугавпілс з українцем у складі
Роман Дебелко разом з партнерами / ФК Рига

ФК Рига здолала Даугавпілс в рамках 5-го туру чемпіонату Латвії. Читайте звіт про матч на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Латвії 2020, 5-й тур

Рига – Даугавпілс – 3:1

Голи: Панич, 51, Нколо, 74, Дебелко, 84, (пен.) – Макєєв, 90+3

Перший тайм пройшов без голів, а от у другій половині Рига повела у рахунку завдяки голу Панича. Трохи пізніше Нколо подвоїв перевагу, а Дебелко зробив її розгромною, реалізувавши пенальті. Даугавпілс один м'яч відіграв завдяки голу Макєєва. Зазначимо, що у складі Риги також вийшов Шарпар, а у складі Даугавпілса зіграв Нечипоренко.

Дебелко відзначився голом у першому турі чемпіонату Латвії – його співвітчизник дебютував з вилучення

Таким чином, Рига набрала 12 очок після 5 турів та посідає друге місце, Даугавпілс з 6 пунктами залишився сьомим.

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Теги
Світ Українці за кордоном В'ячеслав В'ячеслав Шарпар Роман Роман Дебелко Рига Рига
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