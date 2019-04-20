toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Де Йонг зізнався, як поставиться до ймовірної перемоги над Барселоною у фіналі Ліги чемпіонів

09:48 399 Читать на русском
Де Йонг зізнався, як поставиться до ймовірної перемоги над Барселоною у фіналі Ліги чемпіонів
Френкі де Йонг / фото із соцмереж

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг розповів про можливість зустрітися зі своїм майбутнім клубом у фіналі Ліги чемпіонів.

"Я роздумував над таким розвитком подій, це був би особливий момент. Але мені не важливо, проти кого ми можемо зіграти. Зараз я є гравцем Аякса, хочу перемоги своєї команди. Я б не відчував докорів сумління в разі перемоги над Барселоною так само, як якщо б ми обіграли Реал", – цитує голландця FourFourTwo.

Низький рівень МЮ, 2 сенсації, Барселона має найкращі умови для перемоги в турнірі – підсумки 1/4 Ліги чемпіонів

Нагадаємо, каталонці викупили 21-річного хавбека в Аякса під час зимового трансферного вікна, вже влітку Френкі приєднається до каталонському клубу.

У півфіналі Ліги чемпіонів Барселона зіграє з Ліверпулем, а Тоттенхем зустрінеться з Аяксом. Переможці протистоянь зустрінуться в фіналі, який пройде 1 червня в Мадриді.

"Бейбі-Аякс дав урок". Не зовсім сенсація, герої Тен Хага кращі за легенд 90-х, шалені прибутки та фіаско Ювентуса

Теги
Барселона Барселона Френкі де Йонг Френкі де Йонг Аякс Аякс Ліга чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
5
хв
Манчестер Сіті
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук